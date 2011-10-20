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债券 | 2011年 10月 20日 星期四 14:28 BJT

〔欧元债市〕德债开高,因忧心德法政策分歧或阻碍欧债危机的解决

路透伦敦10月20日电---德国公债价格周四开高,因市场担心德法两国在如何提高抒困基金火力上的分歧,会妨碍欧债危机迈向解决.

法国总统萨科齐周三飞赴德国法兰克福,试图与德国总理梅克尔在周日欧盟峰会前达成共识.有人称此次峰会对于避免危机大幅升级至关重要.

两位领导人结束会晤後未接受记者采访.

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