〔路透调查〕韩国经济降温速度料快于先前预期,央行可能继续按兵不动

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透首尔10月20日电---路透调查显示,韩国经济放缓的速度快于先前预期,消费通胀率将在第四季触顶,这样一来,央行有可能把维持利率不变的时间再延长一年.
本周路透调查对19位受访分析师的预估中值显示,韩国经济今年可能成长3.9%,2012年成长步伐或略微加快至4%.
7月调查时分析师预估今明两年经济分别成长4.2%和4.7%,政府6月底时的成长预估分别为4.5%和5%.
调查亦显示,韩国的货币政策至少在2012年9月之前料维持不变.这与7月调查时的预估发生了明显的变化,当时分析师预期到明年3月利率会升至4%.
调查表明,消费者物价指数(CPI)今年将平均成长4.4%,涨速高于去年的2.9%,且为1997/1998年亚洲金融危机以来第二高,但2012年平均通胀率料回落至3.4%.
这意味着韩国政策利率将连续第四年每个月都低于通胀率,这可能损害央行的公信力,因为央行的唯一使命就是维持物价稳定.
韩元兑美元KRW=仅9月跌幅就达9%,因全球投资者从新兴市场中蜂拥出逃.路透调查显示,未来几个月情况会有所恢复,但速度料不会太快.
分析师预期韩元将从9月的抛售中复苏,从现在到明年3月温和升值4%,因为有关欧元区债务危机的担忧消退.(完)
--编译 郑茵;审校 吴云凌
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透2月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后； BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 日期 时间 RIC 事件名称 2017/2/7 NTS AKAM.OQ Q4 2016 Akamai Technologies Inc 2017/2/7 BMO ICE.N Q4 2016 洲际交易所(ICE) 2017/2/7 BMO MNK.N Q1 2017 Mallinckrodt Plc 2017/2/7 BMO OMC.N Q4 2016 宏盟集团(Omnicom Group) 2017/2/7 BMO VMC.N Q4 2016 Vulcan Materials Co 2017/2/7