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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 15:13 BJT

〔路透调查〕韩国经济降温速度料快于先前预期,央行可能继续按兵不动

路透首尔10月20日电---路透调查显示,韩国经济放缓的速度快于先前预期,消费通胀率将在第四季触顶,这样一来,央行有可能把维持利率不变的时间再延长一年.

本周路透调查对19位受访分析师的预估中值显示,韩国经济今年可能成长3.9%,2012年成长步伐或略微加快至4%.

7月调查时分析师预估今明两年经济分别成长4.2%和4.7%,政府6月底时的成长预估分别为4.5%和5%.

调查亦显示,韩国的货币政策至少在2012年9月之前料维持不变.这与7月调查时的预估发生了明显的变化,当时分析师预期到明年3月利率会升至4%.

调查表明,消费者物价指数(CPI)今年将平均成长4.4%,涨速高于去年的2.9%,且为1997/1998年亚洲金融危机以来第二高,但2012年平均通胀率料回落至3.4%.

这意味着韩国政策利率将连续第四年每个月都低于通胀率,这可能损害央行的公信力,因为央行的唯一使命就是维持物价稳定.

韩元兑美元KRW=仅9月跌幅就达9%,因全球投资者从新兴市场中蜂拥出逃.路透调查显示,未来几个月情况会有所恢复,但速度料不会太快.

分析师预期韩元将从9月的抛售中复苏,从现在到明年3月温和升值4%,因为有关欧元区债务危机的担忧消退.(完)

--编译 郑茵;审校 吴云凌

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