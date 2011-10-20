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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 14:36 BJT

〔中国货币市场〕回购利率大多走高,但资金宽裕局面变化不大(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海10月20日电---中国银行间市场周四回购利率CNREPO=CFXS大多走高,主要受开盘数笔偏高的成交带动.但流动性宽裕局面变化不大,多数机构仍以出资金为主.

交易员并称,三年央票发行利率意外走低,引发市场对于紧缩货币政策将放松的预期,但仅凭一次央票发行就下定论为时过早,还需要关注下周央票发行利率能否延续跌势,以及其他政策面的信号.

"还是挺宽松的,大家基本都在出(资金),"上海一银行交易员称.

今日公开市场招标的200亿元人民币三年期央票,发行利率意外下降一个基点(bp)至3.96%,为15个月来首次下降,而此前市场预计将持平于3.97%;同时招标的10亿元三个月期央票,中标收益率继续持平在3.1618%.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间14:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0213 2.905 +11.63

七天CN7DRP=CFXS 3.4646 3.3667 +9.79

14天CN14DRP=CFXS 3.9594 3.4896 +46.98

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0198 2.9004 +11.94

七天CHICNY7D=CFXS 3.4787 3.3574 +12.13

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0230 2.9100 +11.30

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4700 3.3600 +11.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0100 3.4500 +56.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0100 2.8963 +11.37

七天SHICNYSWD= 3.4575 3.3517 +10.58

三个月SHICNY3MD= 5.6040 5.6179 -1.39

====================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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