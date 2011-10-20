〔中国货币市场〕回购利率大多走高,但资金宽裕局面变化不大(更新版)

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海10月20日电---中国银行间市场周四回购利率CNREPO=CFXS大多走高,主要受开盘数笔偏高的成交带动.但流动性宽裕局面变化不大,多数机构仍以出资金为主.
交易员并称,三年央票发行利率意外走低,引发市场对于紧缩货币政策将放松的预期,但仅凭一次央票发行就下定论为时过早,还需要关注下周央票发行利率能否延续跌势,以及其他政策面的信号.
"还是挺宽松的,大家基本都在出(资金),"上海一银行交易员称.
今日公开市场招标的200亿元人民币三年期央票,发行利率意外下降一个基点(bp)至3.96%,为15个月来首次下降,而此前市场预计将持平于3.97%;同时招标的10亿元三个月期央票,中标收益率继续持平在3.1618%.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间14:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0213 2.905 +11.63
七天CN7DRP=CFXS 3.4646 3.3667 +9.79
14天CN14DRP=CFXS 3.9594 3.4896 +46.98
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0198 2.9004 +11.94
七天CHICNY7D=CFXS 3.4787 3.3574 +12.13
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0230 2.9100 +11.30
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4700 3.3600 +11.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0100 3.4500 +56.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.0100 2.8963 +11.37
七天SHICNYSWD= 3.4575 3.3517 +10.58
三个月SHICNY3MD= 5.6040 5.6179 -1.39
====================================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。