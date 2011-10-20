〔中国票据市场〕转贴利率持续走低,市场转暖令机构收票热情升温

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海10月20日电---中国票据市场转贴利率周四持续走低,季度初银行信贷规模考核压力较小,普遍有一定收票额度,加之目前票源有限,以及近期市场转暖,机构收票热情受带动亦明显升温.
交易员表示,在目前的政策环境下,银行後续可投入的信贷规模有限,票据利率虽然仍有一定的向下空间,但动力或有所减弱,只有货币政策有明确松动迹象後,票据市场才能真正迎来春天.
"利率下来了,六个月的(票据转贴利率)在9.5-9.6%左右...主要是两方面原因,新季度有些行有规模做,而且现在承兑的票也比较少,"上海一银行交易员称.
该交易员认为,目前除了规模压力不大之外,资金面也较上季度明显宽松,机构因此尚有馀力收票,但随着额度被不断占用,票据市场的持续推动力不足,"实际上整体规模还是紧张的,只不过和之前的非常紧张相比好一点."
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 10.6344/9.8036 11.4275/10.6040 12.3300/11.4980
上日 10.7016/9.8302 11.4851/10.6262 12.3300/11.5030
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变动 -6.72bp/-2.66bp -5.76bp/-2.22bp 0bp/-0.50bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价续跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5410%,较上日6.5567%续跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.1702/3.1002 3.3188/3.2508
上日 3.1774/3.1074 3.3317/3.2637
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
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