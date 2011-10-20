〔中国票据市场〕转贴利率持续走低,市场转暖令机构收票热情升温

路透上海10月20日电---中国票据市场转贴利率周四持续走低,季度初银行信贷规模考核压力较小,普遍有一定收票额度,加之目前票源有限,以及近期市场转暖,机构收票热情受带动亦明显升温.

交易员表示,在目前的政策环境下,银行後续可投入的信贷规模有限,票据利率虽然仍有一定的向下空间,但动力或有所减弱,只有货币政策有明确松动迹象後,票据市场才能真正迎来春天.

"利率下来了,六个月的(票据转贴利率)在9.5-9.6%左右...主要是两方面原因,新季度有些行有规模做,而且现在承兑的票也比较少,"上海一银行交易员称.

该交易员认为,目前除了规模压力不大之外,资金面也较上季度明显宽松,机构因此尚有馀力收票,但随着额度被不断占用,票据市场的持续推动力不足,"实际上整体规模还是紧张的,只不过和之前的非常紧张相比好一点."

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 10.6344/9.8036 11.4275/10.6040 12.3300/11.4980

上日 10.7016/9.8302 11.4851/10.6262 12.3300/11.5030

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变动 -6.72bp/-2.66bp -5.76bp/-2.22bp 0bp/-0.50bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5410%,较上日6.5567%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1702/3.1002 3.3188/3.2508

上日 3.1774/3.1074 3.3317/3.2637

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)