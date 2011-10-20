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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 14:41 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元下跌,因欧债危机解决前景笼罩疑云

0632GMT---欧元兑美元EUR=下跌0.4%至1.3702美元,逼近本周内约1.3653的低点,因对欧洲领导人能否达成有力措施解决欧债危机的疑虑升温.

澳元兑美元AUD=D4跌0.6%,至1.0165美元,股市、大宗商品亦走跌,因风险偏好遭受打击.欧元兑日圆EURJPY=跌0.4%,至105.20日圆,美元指数.DXY上涨0.25%,至77.320.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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