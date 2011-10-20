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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 14:57 BJT

〔英国经济〕央行MPC委员布罗德班特预计明年通胀大幅下滑

路透伦敦10月20日电---在周四刊出的一篇专访中,英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特称,英国通胀率明年应会大幅下滑,贷款息差也将下降.

布罗德班特对Liverpool Daily Post称,当前通胀率的2%由增值税上调和能源价格上涨等因素所致.英国通胀率9月触及5.2%的三年高位.

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