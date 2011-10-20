〔中国金融〕央行调研民间融资规模约3-4万亿,似有被夸大之嫌--报载

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京10月20日电---21世纪经济报道周四称,央行调研结果显示民间借贷问题似有被夸大之嫌,人民银行正在启动年内第二轮民间融资现状摸底调查.同时,央行正与国家统计局等有关部门接触,有望在未来推出一个非正规金融的制度性监测体系.
报导援引接近央行的人士透露,早在今年6月份,央行就曾启动民间融资现状调研.调查显示,截至今年5月末,全国的民间融资总量约3.38万亿人民币,占当时贷款馀额仅6.7%,占企业贷款馀额比重为10.2%.
"按民间融资规模3万亿-4万亿计,与正规金融相比不可同日而语.目前人民币贷款馀额52万亿、人民币存款将近80万亿,(民间融资)撼动不了正规金融,不能把这个事放得太大."报导援引上述央行官员的话称.
该位人士称,民间借贷的规模仍在可容忍范围,不至于撼动正规金融体制的大厦,但民间融资活动确实更趋活跃,民间借贷利率上升很快,且实际规模可能要比3.38万亿略有扩大.
此前,银监会测算民间融资规模在3万亿-5万亿之间.中金公司的报告也认为,截至2011年中期,中国民间借贷馀额同比增长38%至3.8万亿,占中国影子银行体系总规模约33%,相当于银行总贷款的7%.
中国银行业监督管理委员会主席刘明康周三称,地方政府性债务和房地产贷款风险总体可控,但要从严防范影子银行和民间融资相关风险[ID:nCN1162126].
在宏观调控、流动性收紧的大背景下,中国部分地区民间借贷空前活跃,如温州上半年累计发生民间借贷485.5亿元人民币,民间借贷利息疯涨至0.03-0.05元,个别甚至高达0.1元.[ID:nCN1998385](完)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。