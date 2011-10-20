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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 14:43 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎追随欧元走跌,因欧债危机解决前景堪忧

路透苏黎世10月20日电---瑞郎兑美元周四追随欧元下跌,因投资者仍对欧元区领导人能否在周末峰会上采取必要措施缓解债务危机抱有怀疑.

法国总统萨科齐周三表示,欧元区债务危机的处理计画陷入胶着,法国和德国对于如何增强纾困基金效力看法分歧.[ID:nCT0408050]

欧元区领导人将于本周末举行峰会.

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