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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 15:32 BJT

〔路透调查〕2012年印尼经济仍可能稳健增长,但增速料略低于早前预估

路透雅加达10月19日电---路透调查显示,2012年印尼经济将小幅增长,增速或比早前预估更加缓慢,受全球经济不振拖累.不过该国经济增长率依然会令其他许多国家欣羡.

10月对15位分析师进行的调查预估中值显示,明年印尼经济增长率为6.4%.7月调查时为6.5%.

虽然经济增速料将稳健,但受访分析师预计,印尼央行将进一步采取措施支撑国内生产总值(GDP).

央行于10月11日将指标利率下调25个基点至纪录低位6.5%,明确表示出其政策立场已从抗击通胀转向刺激经济增长.

据最新调查,受访分析师预计,印尼明年第二季或再度降息25个基点.而上次调查显示,印尼央行料在2012年将指标利率上调至7.5%.

最新路透调查还显示,印尼卢比兑美元IDR=今年年底前料将位于当前水准至8,823附近,2012年3月底前或走强至8,793.卢比自8月底以来累计走疲近4%.(完)

--编译 王翔琼;审校 白云

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