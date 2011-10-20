〔路透调查〕2012年印尼经济仍可能稳健增长,但增速料略低于早前预估

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透雅加达10月19日电---路透调查显示,2012年印尼经济将小幅增长,增速或比早前预估更加缓慢,受全球经济不振拖累.不过该国经济增长率依然会令其他许多国家欣羡.
10月对15位分析师进行的调查预估中值显示,明年印尼经济增长率为6.4%.7月调查时为6.5%.
虽然经济增速料将稳健,但受访分析师预计,印尼央行将进一步采取措施支撑国内生产总值(GDP).
央行于10月11日将指标利率下调25个基点至纪录低位6.5%,明确表示出其政策立场已从抗击通胀转向刺激经济增长.
据最新调查,受访分析师预计,印尼明年第二季或再度降息25个基点.而上次调查显示,印尼央行料在2012年将指标利率上调至7.5%.
最新路透调查还显示,印尼卢比兑美元IDR=今年年底前料将位于当前水准至8,823附近,2012年3月底前或走强至8,793.卢比自8月底以来累计走疲近4%.(完)
--编译 王翔琼;审校 白云
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透2月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后； BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 日期 时间 RIC 事件名称 2017/2/7 NTS AKAM.OQ Q4 2016 Akamai Technologies Inc 2017/2/7 BMO ICE.N Q4 2016 洲际交易所(ICE) 2017/2/7 BMO MNK.N Q1 2017 Mallinckrodt Plc 2017/2/7 BMO OMC.N Q4 2016 宏盟集团(Omnicom Group) 2017/2/7 BMO VMC.N Q4 2016 Vulcan Materials Co 2017/2/7