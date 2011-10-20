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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 14:51 BJT

〔标题新闻〕泰国2012年稻米出口料最多减少30%至700-750万吨,受政府干预和洪灾影响--行业高官

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7LK0S6]

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