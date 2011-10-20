〔中国股市〕沪综指收挫1.9%创近31个月收盘新低,煤炭板块领跌

路透北京10月20日电---中国股市沪综指周四收挫1.9%至近31个月新低,煤炭板块领跌带动个股全面下行.此前护盘的银行股亦下挫及中国水电(601669.SS)盘间破发,都对投资者信心再度造成打击.但分析人士认为,尾盘跌幅缩窄,显示有资金承接,短线大盘或振荡修复.

沪综指.SSEC收报2,331.366点,下跌46.146点或1.94%,此前收盘低位为2009年3月25日的2,291.555点.上证180金融指数.SSE180FI收低1.42%.

太平洋证券分析师周雨认为,前几天银行股一直在护盘表现良好,但今天建行等股价大跌,对市场信心打击也比较大.不过她表示,在大盘创出新低後尾段跌幅收窄,从技术形态上看,後期大盘往下的空间并不大.

建设银行(601939.SS)大跌1.72%;煤炭板块则全面放量走低,潞安环能(601699.SS)挫9.09%收报22.2元.

周二上市的大盘新股中国水电(601669.SS)连续第二个交易日重挫,盘中一度下破4.5元的发行价,收报4.52元.

沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,523.2点,跌2.53%,成交量为220,410手.(完)