《日本能源特写》安然度过海啸的日本女川核电站能带来什麽启示？

(本文由路透中文网编译提供)

路透日本女川10月20日电---当今年3月席卷了福岛核电站的13米高海啸袭击日本东北部女川町时，许多居民不是逃离当地核电站，而是纷纷奔去避难。

这个决定是正确的。

在福岛，海啸摧毁了核电站供电和冷却系统，导致反应堆熔化，造成25年来全球最严重核事故，八万人被迫疏散。而相比之下，女川核电站不仅安全关闭，站内的体育馆还让无家可归的人在此避难三个月。

57岁的Hisashi Kimura称：“在那个时候，这个核电站是最好的避难所。”他原先住在女川町郊外的Tsukahama社区，距离核电站近一公里，在海啸後无家可归，目前住在临时搭建的赈灾棚内。

女川核电站成为一个典型，证明核设施可以经得住即使是最强震的冲击，并挽回公众对核电的信任，或可成为核电游说团体的王牌。

女川核电站的设计更新一些，建在高出海平面近14米的堤岸上，再加上一点点运气，以及与当地社区的沟通，这些都造就了与福岛核灾难截然不同的结果。

女川核电站共有五条外部电源线，地震导致其中四条断电，但仅剩的一条电源线帮助三座反应堆在十个小时内实现冷停堆。

最重要的是，该核电站要感谢的是运营商日本东北电力公司（Tohoku Power Electric）(9506.T)一名前高管的远见卓识，坚持将核电站建在更高的堤岸上，而这在当时被认为没有必要。

女川核电站逃过强震及海啸影响，其运营商也并未受到公众谴责。而福岛核电站运营商东京电力公司(9501.T)则饱受抨击。

日本供电主要依靠十座区域电力公司，其中九家拥有核电站。

公众信任

东京核安全专家本周将前往女川町，学习经验，改善日本核监管安全规定。

像日本许多地区一样，女川町已依赖核电数十年，核电不仅给该地区带来补贴，还因核电站建设带来就业机会，以及道路等基础设施的完善。

福岛核事故彻底改变公众对核电安全及风险的看法，导致日本54座反应堆中44座停堆。与这些地区不同是，日本东北电力公司仍保持了灾前的良好形象。

当3月11日海啸袭击女川町时，许多居民逃到山上寺庙避难，眼看着家人和房屋被卷走。因为碎石断路，他们又穿越树林，逃到高出海平面约20米的一个社区中心。

女川核电站官员次日清晨在此发现瑟瑟发抖的避难者，提出将老人及带孩子的家庭安置在核电站体育馆，那里有水、电和食物。

“辐射风险是我们唯一的顾虑。我想，只有当辐射有颜色、能让人看见的时候，我们才能放心。”Kimura回忆说道，当时300多人聚在体育馆，从电视画面中看到，120公里以外的福岛第一核电站发生爆炸。

但日本东北电力公司的官员称，体育馆没有辐射，避难者就相信了他们。

Tsukahama渔业养殖团体负责人、62岁的Shoki Abe说：“负责人肯定想过，辐射传闻可能会损毁核电站声誉。”但他们承担了这一风险，并提供了避难所和更多的东西。

当到决定是否重启反应堆时，该公司的好意可能会获得回报。

Abe表示，他很清楚，对于女川每年收入50亿日元（6,500万美元）的渔业来说，类似福岛危机的事件会意味什麽。不过，他还是到处游说，呼吁批准女川核电站重启反应堆。

Abe说：“我跟大家说，东北电力是地区经济的守护者。”他指出，供电是仓储和食品加工的关键，发展风能和太阳能替代核电，成本过高。（完）