〔路透基点〕台湾炎洲30亿台币五年期贷款更多细节出炉--RLPC

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港10月20日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,炎洲股份有限公司30亿台币五年期贷款更多细节已经出炉.
委托主办行、簿记管理人暨贷款代理行台新银行已邀请银行分以下三个层级参贷:
牵头经理行承贷5亿台币或以上,获得12个基点的先付费用.
经理行承贷2-4.99亿台币,获得8个基点的先付费用.
参贷行承贷1-1.99亿台币,获得5个基点的先付费用.
实地考察将在10月26日进行.
据先前报导,这笔贷款分为以下几部分:A1部分为12亿台币定期贷款,A2部分为6亿台币定期贷款,B部分为12亿台币循环贷款.
贷款利率为次级市场商业本票利率加码75-95个基点,视炎洲的净利润率而定.
募得资金将被用于再融资和运营资本.
回复日期于11月底截止.
炎洲2008年5月首次筹得了14.1亿台币的三年期贷款.当时这笔贷款包括8.46亿台币分期偿还定期贷款和5.64亿台币循环贷款.(完)
--编译 杜明霞;审校 蔡美珍
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。