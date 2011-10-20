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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 15:26 BJT

〔路透基点〕台湾炎洲30亿台币五年期贷款更多细节出炉--RLPC

路透香港10月20日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,炎洲股份有限公司30亿台币五年期贷款更多细节已经出炉.

委托主办行、簿记管理人暨贷款代理行台新银行已邀请银行分以下三个层级参贷:

牵头经理行承贷5亿台币或以上,获得12个基点的先付费用.

经理行承贷2-4.99亿台币,获得8个基点的先付费用.

参贷行承贷1-1.99亿台币,获得5个基点的先付费用.

实地考察将在10月26日进行.

据先前报导,这笔贷款分为以下几部分:A1部分为12亿台币定期贷款,A2部分为6亿台币定期贷款,B部分为12亿台币循环贷款.

贷款利率为次级市场商业本票利率加码75-95个基点,视炎洲的净利润率而定.

募得资金将被用于再融资和运营资本.

回复日期于11月底截止.

炎洲2008年5月首次筹得了14.1亿台币的三年期贷款.当时这笔贷款包括8.46亿台币分期偿还定期贷款和5.64亿台币循环贷款.(完)

--编译 杜明霞;审校 蔡美珍

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