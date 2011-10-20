版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 15:07 BJT

〔日本股市〕日经指数收在两周低点,欧盟峰会获致实质进展的预期受挫(更新版)

(新增细节)

* 泰国水患严重损及汽车与电子元件生产商

* 日经指数支撑位在25日移动均线切入点8,655点

* 外资上周买超日股

路透东京10月20日电---日本股市日经指数周四收跌至两周低位,此前法国总统萨科齐的讲话,让周末欧盟峰会就控制欧元区债务危机取得实质进展的预期受挫.

奥林巴斯(7733.T)连续第五日为交投最活跃的个股,终场收挫4.9%,盘中起伏震荡.从上周四报出管理层丑闻以来,该股已跌掉47%,市值蒸发3,140亿日圆.

"奥林巴斯下跌已让资金撤出日股,这是除了欧债危机以外另一个压抑整体市场人气的因素,"冈三证券分析师Hideyuki Ishiguro说.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐