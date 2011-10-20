〔路透调查〕调查显示印度经济增速降低,高通胀压力持续到明年

路透伦敦10月19日电---一项路透调查显示,印度经济增长放缓以及通胀压力高企将一直持续到明年,尽管普遍的预期是通胀在央行强硬措施的打击之下或能缓解.

路透在10月12-18日期间对逾20位分析师进行了调查,其中大多数分析师把未来两年的增长预估削减至远低于8%.这表明,旷日持久的欧债危机和国内投资减缓将对这个亚洲第三大经济体构成冲击.

"人气非常负面,"Quant Capital的Bhupesh Bhameta表示."全球范围内的问题目前影响到了印度的出口竞争力和投资."

分析师普遍的看法是,截至2012年3月财年的经济增长率为7.6%,下一财年的增长率为7.9%,7月调查时的预测分别为7.9%和8.4%.

自2010年10月以来,每季度的路透调查对印度经济增长的普遍预测都在下跌.

截至6月当季,印度经济增长7.7%,增速为六个季度中最低.

分析师预测印度央行将在下周二再进行一次加息,使附买回利率升至8.5%.不过,他们预计印度央行将自下一财年开始放宽货币政策,使利率在9月份回落至8%.(完)