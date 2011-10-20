〔路透调查〕调查显示印度经济增速降低,高通胀压力持续到明年

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透伦敦10月19日电---一项路透调查显示,印度经济增长放缓以及通胀压力高企将一直持续到明年,尽管普遍的预期是通胀在央行强硬措施的打击之下或能缓解.
路透在10月12-18日期间对逾20位分析师进行了调查,其中大多数分析师把未来两年的增长预估削减至远低于8%.这表明,旷日持久的欧债危机和国内投资减缓将对这个亚洲第三大经济体构成冲击.
"人气非常负面,"Quant Capital的Bhupesh Bhameta表示."全球范围内的问题目前影响到了印度的出口竞争力和投资."
分析师普遍的看法是,截至2012年3月财年的经济增长率为7.6%,下一财年的增长率为7.9%,7月调查时的预测分别为7.9%和8.4%.
自2010年10月以来,每季度的路透调查对印度经济增长的普遍预测都在下跌.
截至6月当季,印度经济增长7.7%,增速为六个季度中最低.
分析师预测印度央行将在下周二再进行一次加息,使附买回利率升至8.5%.不过,他们预计印度央行将自下一财年开始放宽货币政策,使利率在9月份回落至8%.(完)
--编译 李春喜;审校 王丽鑫
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。