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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 15:00 BJT

〔日本债市〕对欧洲的疑虑推升公债,20年期公债标售平平

路透东京10月20日电---日本政府公债期货周四上涨,因在本周末欧洲领导人峰会召开前,投资者对承担风险持谨慎态度,令风险较高资产承压,并支撑公债的避险需求.

中期日本公债和公债期货从美国公债涨势中获得指引.法国总统萨科齐周三表示,欧元区债务危机的处理计画陷入胶着,法国和德国对于如何增强纾困基金效力看法分歧.[ID:nCT0408050]受此影响,美国公债上涨.

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