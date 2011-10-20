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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 15:10 BJT

〔欧洲热股〕Dexia开盘重挫5.2%,此前发表资产处置声明

路透卢布塞尔10月20日电---Dexia (DEXI.BR)周四开盘大跌5.2%,此前发表资产处置声明.(完)

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