〔中国债市〕人民币利率互换盘整,三年央票利率虽下行但机构仍多观望

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海10月20日电---中国人民币利率互换(IRS)周四小幅波动.上午三年央票发行利率意外下行虽引发货币政策可能放松猜测,但在方向还不十分明确的情况下,机构多以观望为主,IRS总体盘整.
央行周四上午招标发行的200亿元三年期央票,中标利率3.96%,较上周下跌1个基点(bp),为自去年7月中旬以来央票发行利率的首次下降.[CN/MMTCN]
上海一银行交易员称,上午三年央票结果出来後,IRS一度下行,但幅度很小."现在还是不能确定(央行政策到底会怎麽样)."
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.5057/3.6143 3.4325/3.5208 3.4217/3.5183 3.4900/3.5800 3.4542/3.7367
周三 3.4933/3.5850 3.4221/3.5136 3.4214/3.5200 3.4943/3.5929 3.4540/3.7380
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变动 +0.0124/+0.0293 +0.0104/+0.0072 +0.0003/-0.0017 -0.0043/-0.0129 +0.0002/-0.0013
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,484.56亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
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