〔爱尔兰经济〕爱尔兰政府已说服国际借款人修改救援条件--报导

路透都柏林10月20日电---爱尔兰独立报(Irish Independent)周四报导称,爱尔兰政府已说服其国际借款人修改欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援条件,允许其在明年的预算中免于提高所得税和削减基本社会福利支出.

爱尔兰三大借款人欧盟/IMF/欧洲央行将于周四稍晚公布救助的季度审核结果.财长Michael Noonan周三表示,他们的评估将显示爱尔兰实现了所有目标.

爱尔兰新政府向选民承诺,在12月提出的2012年度预算案中,不会增加收入税或削减福利支出,但必须拿出替代提议来说服借款人来修改去年末达成的借款条件.

爱尔兰独立报引述未具名知情人士称,三大借款人"原则"接受了可以通过其他其他途径来实现目标,在12月6日预算日之前将继续进行具体对话.

无法立即联系到爱尔兰财政部发言人对此进行置评.(完)