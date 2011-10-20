〔爱尔兰经济〕爱尔兰政府已说服国际借款人修改救援条件--报导

修正-路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC(1月19日)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
路透都柏林10月20日电---爱尔兰独立报(Irish Independent)周四报导称,爱尔兰政府已说服其国际借款人修改欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援条件,允许其在明年的预算中免于提高所得税和削减基本社会福利支出.
爱尔兰三大借款人欧盟/IMF/欧洲央行将于周四稍晚公布救助的季度审核结果.财长Michael Noonan周三表示,他们的评估将显示爱尔兰实现了所有目标.
爱尔兰新政府向选民承诺,在12月提出的2012年度预算案中,不会增加收入税或削减福利支出,但必须拿出替代提议来说服借款人来修改去年末达成的借款条件.
爱尔兰独立报引述未具名知情人士称,三大借款人"原则"接受了可以通过其他其他途径来实现目标,在12月6日预算日之前将继续进行具体对话.
无法立即联系到爱尔兰财政部发言人对此进行置评.(完)
--编译 石冠兰;审校 张明钧
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 13,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/8 14 2.40% 150 2017/2/8 28 2.55% 1,100 2017/2/9
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