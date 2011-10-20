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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 15:17 BJT

〔东京美债〕公债价格上涨,因对欧债危机恶化的忧虑挥之不去

路透东京10月20日电---美国公债周四在亚洲市场持坚,因外界对欧元区债务危机恶化的忧虑挥之不去,此前法国总统表示,欧元区债务危机的处理计画陷入胶着.

10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR降至2.146%,周三纽约尾盘报2.157%.

美国公债周三在美国市场微升,因周日欧盟峰会将取得应对欧债危机突破性进展的憧憬减弱.

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