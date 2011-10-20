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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 15:14 BJT

〔新闻稿〕中国前三季度社会融资规模9.80万亿元,同比减1.26万亿元--央行

(以下为中国人民银行10月20日发布的2011年前三季度社会融资规模统计数据报告全文)

初步统计，今年前三季度社会融资规模为9.80万亿元，比上年同期少1.26万亿元。其中，人民币贷款增加5.68万亿元，同比少增5977亿元；外币贷款折合人民币增加4770亿元，同比多增1849亿元；委托贷款增加1.07万亿元，同比多增5625亿元；信托贷款增加848亿元，同比少增3924亿元；未贴现的银行承兑汇票增加9825亿元，同比少增9843亿元；企业债券净融资8397亿元，同比少1373亿元；非金融企业境内股票融资3515亿元，同比少113亿元。

从结构看，前三季度人民币贷款占社会融资规模的58.0%，同比高1.0个百分点；外币贷款占比4.9%，同比高2.5个百分点；委托贷款占比10.9%，同比高6.3个百分点；信托贷款占比0.9%，同比低3.4个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比10.0%，同比低7.7个百分点；企业债券占比8.6%，同比低0.3个百分点；非金融企业境内股票融资占比3.6%，同比高0.3个百分点。(完)

注：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、国债登记公司和银行间市场交易商协会等部门。

欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)

--整理 尹嫄婷; 审校 黄凯

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