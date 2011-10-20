版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 15:20 BJT

〔中国新债〕长江三峡集团延至下周二发80亿元三年中票,因债市波动大

路透北京10月20日电---中国长江三峡集团公司周四发布最新公告称,原定今日发行的80亿

元人民币三年期中期票据,将推迟至下周二(25日)在银行间市场簿记建档发行.

公告称,鉴于近期债券市场波动较大,该公司拟延迟本期中期票据的发行.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

长江三峡集团 200 80 3 10/25簿记建档 中信证券 AAA 10/26 10/27

招商银行

=============================================================================================(完)

长江三峡集团是以大型水电开发和运营为主的清洁能源公司,旗下包括上市公司长江电力(600900.SS).

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐