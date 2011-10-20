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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 15:22 BJT

〔韩国股市〕收跌2.7%,炼油和造船类股领跌(更新版)

(新增细节)

路透首尔10月20日电---韩国股市周四收跌2.7%,尽数回吐早前高达0.8%的涨幅,受外资抛盘,KB金融集团(105560.KS)等银行类股和大宇造船(042660.KS)等造船类股大跌所打压.

"市场已升至使人想进行获利了结的水平,尤其是在目前极其不确定的宏观经济背景下,"未来资产证券的市场分析师Chung Seung-jae称.

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