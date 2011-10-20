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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 15:14 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦10月20日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞银:

欧元/美元:关键阻力位在1.3937美元,若突破该水平将上看1.4013美元.支撑位在1.3653美元,下道支撑位为1.3566美元.

美元/日圆:阻力位在77.49日圆,支撑位为76.31日圆.

英镑/美元:若突破1.5853美元,将为升向1.5945美元打开上行通道.支撑位在1.5632美元.

美元/瑞郎:关注0.9123瑞郎,下道将是0.9316瑞郎.首道支撑位在0.8881,下道支撑位在0.8786瑞郎.

欧元/瑞郎:阻力位处于1.2495瑞郎,若升穿该位置将上看1.2646瑞郎.支撑位为1.2290瑞郎.

欧元/英镑:若突破0.8797英镑将为0.8842英镑打开通道.支撑位在0.8688/64英镑区域.

纽约 当日 今年来 2010年

0657GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3711 1.3754 -0.31 +2.50 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.72 76.80 -0.10 -5.46 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 105.19 105.62 -0.41 -3.14 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9054 0.9028 +0.29 -3.01 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5723 1.5769 -0.29 +0.79 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0210 1.0192 +0.18 +2.44 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0184 1.0228 -0.43 -0.19 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7931 0.7918 +0.16 +1.80 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 78.150 78.550 -0.51 -5.92 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.850 60.810 +0.07 -3.79 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 120.64 121.11 -0.39 -4.75 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2838 1.2909 -0.55 -2.13 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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