《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透伦敦10月20日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
瑞银:
欧元/美元:关键阻力位在1.3937美元,若突破该水平将上看1.4013美元.支撑位在1.3653美元,下道支撑位为1.3566美元.
美元/日圆:阻力位在77.49日圆,支撑位为76.31日圆.
英镑/美元:若突破1.5853美元,将为升向1.5945美元打开上行通道.支撑位在1.5632美元.
美元/瑞郎:关注0.9123瑞郎,下道将是0.9316瑞郎.首道支撑位在0.8881,下道支撑位在0.8786瑞郎.
欧元/瑞郎:阻力位处于1.2495瑞郎,若升穿该位置将上看1.2646瑞郎.支撑位为1.2290瑞郎.
欧元/英镑:若突破0.8797英镑将为0.8842英镑打开通道.支撑位在0.8688/64英镑区域.
纽约 当日 今年来 2010年
0657GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3711 1.3754 -0.31 +2.50 1.3377
美元/日圆 JPY= 76.72 76.80 -0.10 -5.46 81.15
欧元/日圆 EURJPY=R 105.19 105.62 -0.41 -3.14 108.60
美元/瑞郎 CHF= 0.9054 0.9028 +0.29 -3.01 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.5723 1.5769 -0.29 +0.79 1.5599
美元/加元 CAD= 1.0210 1.0192 +0.18 +2.44 0.9967
澳元/美元 AUD= 1.0184 1.0228 -0.43 -0.19 1.0203
新西兰元/美元 NZD= 0.7931 0.7918 +0.16 +1.80 0.7791
澳元/日圆 AUDJPY=R 78.150 78.550 -0.51 -5.92 83.070
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.850 60.810 +0.07 -3.79 63.250
英镑/日圆 GBPJPY=R 120.64 121.11 -0.39 -4.75 126.66
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2838 1.2909 -0.55 -2.13 1.3117
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透2月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后； BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 日期 时间 RIC 事件名称 2017/2/7 NTS AKAM.OQ Q4 2016 Akamai Technologies Inc 2017/2/7 BMO ICE.N Q4 2016 洲际交易所(ICE) 2017/2/7 BMO MNK.N Q1 2017 Mallinckrodt Plc 2017/2/7 BMO OMC.N Q4 2016 宏盟集团(Omnicom Group) 2017/2/7 BMO VMC.N Q4 2016 Vulcan Materials Co 2017/2/7