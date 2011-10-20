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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 15:33 BJT

〔中欧经济〕欧债危机的出路在于欧洲自身--外交部发言人

路透北京10月20日电---中国外交部周四称,欧盟债务危机的出路在于欧洲自身.下周中欧将举行峰会.

外交部发言人姜瑜在一次例行记者会上称,中国相信欧洲国家将联合应对他们的经济困境,并表示中国将愿意帮助他们克服这些困难.(完)

--编译 王丽鑫;审校 田建华

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