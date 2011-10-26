〔中欧经济〕中国称希望欧盟以有效措施解决欧债危机

路透北京10月26日电---中国外交部周三称,中国希望欧盟能够采取有效措施恢复市场信心,以解决欧盟债务危机.

外交部发言人姜瑜在例会上并称,要求人民币在短时间内升值不合情理,且只会损害全球经济.

另据欧盟代表称,欧盟金融稳定基金负责人雷格林将于周五访问中国.

为遏制主权债务危机,欧盟需要增强欧洲金融稳定机构(EFSF),但方案仍有很多不确定性.(完)

--发稿 Michael Martina; 撰写 李然; 审校 黄凯