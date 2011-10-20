〔外汇期权〕市场追逐风险的气氛本周时高时低--IFR

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
IFR伦敦10月20日电---市场追逐风险的气氛本周时高时低,亚洲交易时段逆转上日的追逐风险气氛.澳元/美元续从1.0354回落至1.0147,促使一个月期价平期权波动率回到周二高点18.25%,上日亚州时段报17.0%.其他期限的波动率也上升.一年期价平期权波动率从17.35%升至17.75%,主要仍偏向澳元卖权.
澳元/美元下跌,拖累欧元/美元下探1.3700下方,周中还报在1.3870.位于1.3650的买单仍然很多.波动率上升,一个月期价平期权波动率升向周二高点15.4%,上日报14.9%.一年期价平期权波动率报15.1%.一个月期/delta值0.25的风险逆转指标位在3.1%,整周都偏向欧元卖权.隔夜价平期权报21.5%,周三盘初报20.0%.
英镑/美元一个月期波动率上日再次测试10%上下,随後因隔夜现汇跌至1.5700美元而获得支撑.一个月期欧元/英镑波动率跌至9.75%低点後出现买盘.
一个月期美元/瑞郎波动率较欧元/美元以及欧元/瑞郎波动率高出1.8%,近期有传言瑞士央行将拉高瑞郎汇率下限.
美元/日圆波动率脱离高位,因为现汇在清淡交投中受限于区间.(完)
--编译 沈以文;审校 白云
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。