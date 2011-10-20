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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 15:55 BJT

〔外汇期权〕市场追逐风险的气氛本周时高时低--IFR

IFR伦敦10月20日电---市场追逐风险的气氛本周时高时低,亚洲交易时段逆转上日的追逐风险气氛.澳元/美元续从1.0354回落至1.0147,促使一个月期价平期权波动率回到周二高点18.25%,上日亚州时段报17.0%.其他期限的波动率也上升.一年期价平期权波动率从17.35%升至17.75%,主要仍偏向澳元卖权.

澳元/美元下跌,拖累欧元/美元下探1.3700下方,周中还报在1.3870.位于1.3650的买单仍然很多.波动率上升,一个月期价平期权波动率升向周二高点15.4%,上日报14.9%.一年期价平期权波动率报15.1%.一个月期/delta值0.25的风险逆转指标位在3.1%,整周都偏向欧元卖权.隔夜价平期权报21.5%,周三盘初报20.0%.

英镑/美元一个月期波动率上日再次测试10%上下,随後因隔夜现汇跌至1.5700美元而获得支撑.一个月期欧元/英镑波动率跌至9.75%低点後出现买盘.

一个月期美元/瑞郎波动率较欧元/美元以及欧元/瑞郎波动率高出1.8%,近期有传言瑞士央行将拉高瑞郎汇率下限.

美元/日圆波动率脱离高位,因为现汇在清淡交投中受限于区间.(完)

--编译 沈以文;审校 白云

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