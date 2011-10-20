〔中国数据〕前三季度社会融资规模为9.8万亿,达全年目标70%(更新版)

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
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* 前三季度社会融资规模达全年目标70%左右
* 人民币贷款、信托、资本融资规模同步放缓
路透北京10月20日电---中国前三季度社会融资规模达全年目标70%,人民币贷款、信托及资本融资规模增长均同步放缓.不过在人民币升值背景下,外币贷款则继续见增.
央行周四公布,今年前三季度社会融资规模为9.8万亿元,比上年同期少1.26万亿元.其中,人民币贷款增加5.68万亿元,同比少增5,977亿元;外币贷款折合人民币增加4,770亿元,同比多增1,849亿元.
"前三季度社会融资规模同比减少是值得关注的,其背後是人民币贷款、信托、资本融资规模的同时放缓,"浙商证券宏观经济分析师郭磊称.
数据显示,前三季度社会融资规模中,信托贷款增加848亿元,同比少增3,924亿元;未贴现的银行承兑汇票增加9,825亿元,同比少增9,843亿元;委托贷款增加1.07万亿元,同比则多增5,625亿元.
社会融资规模这一指标是被用作取代M2作为货币政策的中间调控目标而推出的.去年中央经济工作会议和今年政府工作报告中正式提出"保持合理的社会融资规模".
中国9月新增信贷创出年内新低,当月M2增速亦低于预期,分析人士普遍认为,未来货币政策或将存在微调可能和空间.[ID:nCN1152800]
今年4月,央行首次发布社会融资规模数据,称今年增量将保持在去年14万亿元人民币左右的一个合理水平.今年上半年,中国社会融资规模为7.76万亿元,去年为14.27万亿元.
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、国债登记公司和银行间市场交易商协会等部门.(完)
更多细节,请点选央行网站(www.pbc.gov.cn)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透2月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后； BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 日期 时间 RIC 事件名称 2017/2/7 NTS AKAM.OQ Q4 2016 Akamai Technologies Inc 2017/2/7 BMO ICE.N Q4 2016 洲际交易所(ICE) 2017/2/7 BMO MNK.N Q1 2017 Mallinckrodt Plc 2017/2/7 BMO OMC.N Q4 2016 宏盟集团(Omnicom Group) 2017/2/7 BMO VMC.N Q4 2016 Vulcan Materials Co 2017/2/7