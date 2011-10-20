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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 16:15 BJT

〔中国数据〕前三季度社会融资规模为9.8万亿,达全年目标70%(更新版)

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* 前三季度社会融资规模达全年目标70%左右

* 人民币贷款、信托、资本融资规模同步放缓

路透北京10月20日电---中国前三季度社会融资规模达全年目标70%,人民币贷款、信托及资本融资规模增长均同步放缓.不过在人民币升值背景下,外币贷款则继续见增.

央行周四公布,今年前三季度社会融资规模为9.8万亿元,比上年同期少1.26万亿元.其中,人民币贷款增加5.68万亿元,同比少增5,977亿元;外币贷款折合人民币增加4,770亿元,同比多增1,849亿元.

"前三季度社会融资规模同比减少是值得关注的,其背後是人民币贷款、信托、资本融资规模的同时放缓,"浙商证券宏观经济分析师郭磊称.

数据显示,前三季度社会融资规模中,信托贷款增加848亿元,同比少增3,924亿元;未贴现的银行承兑汇票增加9,825亿元,同比少增9,843亿元;委托贷款增加1.07万亿元,同比则多增5,625亿元.

社会融资规模这一指标是被用作取代M2作为货币政策的中间调控目标而推出的.去年中央经济工作会议和今年政府工作报告中正式提出"保持合理的社会融资规模".

中国9月新增信贷创出年内新低,当月M2增速亦低于预期,分析人士普遍认为,未来货币政策或将存在微调可能和空间.[ID:nCN1152800]

今年4月,央行首次发布社会融资规模数据,称今年增量将保持在去年14万亿元人民币左右的一个合理水平.今年上半年,中国社会融资规模为7.76万亿元,去年为14.27万亿元.

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、国债登记公司和银行间市场交易商协会等部门.(完)

更多细节,请点选央行网站(www.pbc.gov.cn)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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