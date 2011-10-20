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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 15:51 BJT

〔欧洲金融〕IMF与欧盟在希腊债务的可持续性方面存在看法分歧

路透布鲁塞尔10月20日电---欧盟官员周四表示,国际货币基金组织(IMF)并不认同欧盟对希腊债务可持续性的预测,并希望等到情况更加清晰,再向希腊发放下一笔援助款项.

IMF认为欧盟对债务情况的预测太过乐观,希望等到欧元区周日峰会召开後,再判断峰会讨论是否使债务可持续情况变得更加明晰. IMF、欧盟执委会与欧洲央行(ECB)共同组成在希腊的"三驾马车"审查团.

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