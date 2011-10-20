版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 15:51 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元扩大跌幅,据传IMF在希腊问题上有异议

路透伦敦10月20日电---欧元兑美元周四延续跌势,触及日低,因欧盟消息人士称,国际货币基金组织(IMF)与欧盟/欧洲央行在希腊债务的可持续性方面存在分歧,在发放下一笔援助款之前希望情况更加明晰.[ID:nCN1164780]

欧元兑美元EUR=日内跌逾0.5%,触及低点1.3673,略高于1.3670附近的100日移动均线.目前离本周低点1.3653更进一步.交易商指称,止损单埋于1.3650下方.(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐