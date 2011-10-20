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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 15:38 BJT

《外汇动态》澳元滑向近期低点1.0102美元

0726GMT--澳元/美元AUD=D4下跌0.5%,报1.0172美元,支撑落在1.0102美元,为10月13日所及的低点.但若跌破该水准,则几乎没有其它障碍来阻拦澳元/美元再度测试平价水准.

"如果澳元跌破1.01美元,那麽将看向0.98,"一位伦敦交易员表示.在1.01下方,21日移动均线切入点0.9914美元以及此後的0.9880美元将构成支撑位.0.9880是近期0.9388-1.0372升势的50%回档位.(完)

--编译 高琦; 审校 王丽鑫

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