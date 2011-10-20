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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 15:59 BJT

〔欧洲股市〕EURO STOXX 50波动率指数上涨6.7%,触及两周高位

路透伦敦10月20日电---欧洲衡量风险偏好的主要指标--EURO STOXX 50波动率指数.V2TX周四上涨6.7%,触及两周高位,因德法关于解决欧债危机问题的对话陷入僵局,引发周日欧盟峰会或令市场失望的忧虑.(完)

--编译 石冠兰; 审校 白云

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