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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 15:47 BJT

〔中国新债〕国家电网100亿元五年期中票延至下周二发行,因近期市场波动大

路透北京10月20日电---全球最大公用事业企业--中国国家电网公司周三发布公告称,将推迟至下周二(25日)在

银行间市场簿记建档发行100亿元人民币中期票据,期限五年.该期债券原计划在今日(20日)发行.

公告称,鉴于近期市场波动较大,本公司拟推迟本期中期票据的发行.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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国家电网 100 100 5 10/25簿记建档 农业银行 AAA 10/26 10/27

建设银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 杨淑祯

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