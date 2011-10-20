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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 15:40 BJT

〔标题新闻〕瑞典9月失业率降至6.8%,低于路透调查预期的7.0%;8月时为6.6%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nECB001003]

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