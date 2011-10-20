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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 16:02 BJT

〔中国债市〕在上海、浙江、广东、深圳开展地方政府自行发债试点--财政部

路透北京10月20日电---中国财政部周四发布通知称,批准在上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点,即在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行地方债.

刊登在财政部网站的《2011年地方政府自行发债试点办法》指出,发行政府债券实行年度发行额管理,2011年度发债规模限额当年有效,不得结转下年.

同时,2011年政府债券期限分为3年和5年,期限结构为3年债券发行额和5年债券发行额分别占国务院批准的发债规模的50%.

2011年试点省(市)政府债券由财政部代办还本付息.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国财政部网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校

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