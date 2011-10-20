〔中欧关系〕中国相信欧洲能够化解债务危机--外交部(更新版)

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(新增评论和细节)
路透北京10月20日电---中国外交部周四表示,中国相信欧洲能够解决好债务危机,愿意与欧盟协作帮助後者克服困难.中欧峰会将在下周举行.
"我们多次表示,我们支援欧洲应对金融危机和财政整顿的一些措施,"外交部发言人姜瑜在例行记者会上称.
"我们认为解决欧债危机首先要依靠欧洲国家自己.我们相信这些困难是暂时的,也相信欧洲国家能够团结一致,有足够的能力和财力解决好自己的问题,"姜瑜补充道.
"同时,我们也多次向欧方表示中方会继续扩大对欧盟在经贸投资金融领域的广泛合作,我们愿与欧洲携手共同应对挑战,"她称.
分析师估计中国3.2万亿(兆)美元的外汇储备中,约有四分之一是欧元资产,几乎没有其他途径能够容纳如此大规模的投资.
中国政府已表示,对欧元以及欧盟化解危机的努力抱有信心.但来自中国经济学家和官方媒体的评论也显示出对欧元资产安全性的担忧.(完)
--编译 吴云凌;审校 沈以文
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透2月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后； BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 日期 时间 RIC 事件名称 2017/2/7 NTS AKAM.OQ Q4 2016 Akamai Technologies Inc 2017/2/7 BMO ICE.N Q4 2016 洲际交易所(ICE) 2017/2/7 BMO MNK.N Q1 2017 Mallinckrodt Plc 2017/2/7 BMO OMC.N Q4 2016 宏盟集团(Omnicom Group) 2017/2/7 BMO VMC.N Q4 2016 Vulcan Materials Co 2017/2/7