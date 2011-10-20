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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 16:11 BJT

《外汇动态》摩根士丹利调降欧元、英镑、澳元空头押注的停止位

0756GMT---摩根士丹利表示,已将欧元、英镑、澳元空头押注的停止位调至基本水准下方,其中欧元/美元EUR=停止位降至1.3845美元,英镑/美元GBP=D4降至1.5805,澳元/美元AUD=D4降至1.0245.

分析师称,市场降低对周日欧盟峰会的预期."这在隔夜引发风险抛盘,我们利用这个机会降低停止位,以锁定获利."(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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