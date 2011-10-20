美国拟加强在澳洲北部的军事部署

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透堪培拉10月20日电---澳大利亚政府周四称，该国正与美国讨论加强美国在澳洲北部的军事部署事宜。报导称，美国总统奥巴马将于下月访澳时宣布相关计划。
澳大利亚国防部长史密斯（Stephen Smith）称，双方正讨论举行更多联合军事演习，并在澳大利亚北部预先部署更多武器装备。
数月来，美澳政府一直在研究加强澳洲北部的美军部署事宜。美国军事战略家警告称，如果美方与中国发生冲突，驻日美军易遭导弹袭击。
史密斯在澳洲电台称：“我们一直密切合作，寻求更多军事培训和演习的可能，说白了，就是会有更多军队来往，更多船只舰艇来往，更多飞机来往。”
史密斯称，协议不会涉及建立美驻澳永久军事基地。但北部达尔文市的新闻报导称，澳洲考虑让美国战舰和潜水艇频繁访澳，其中部分舰艇将每年在达尔文市驻扎数月。
达尔文市是澳大利亚北领地（Northern Territory）首府，自称是通往亚洲的门户，比人口稠密的东部更靠近印尼和东南亚。
史密斯称，，美澳之前讨论过是否购买澳军罗伯逊军营（Robertson Barracks）附近的土地，以安置美军人员及装备。
奥巴马参加在夏威夷举行的亚太峰会後，将于11月16日至17日访问北领地和堪培拉，随後，他还将出席在印尼巴厘岛举行的东亚领导人峰会。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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