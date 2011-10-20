全球青年就业形势严峻--ILO

路透日内瓦10月19日电---国际劳工组织（ILO）周三称，发达国家失业青年成为“失落的一代”，有的人正沦入犯罪与暴力的深渊，他们的困境可能还要持续多年。

虽然2010年全球15-24岁失业人口同比略回落，且今年可能继续减少，但其中原因很可能是，由于就业形势严峻，很多年轻人干脆放弃求职。

国际劳工组织发布最新《全球青年就业趋势报告》，称在欧美等较富裕国家，2010年青年失业问题，无论从绝对人数，还是占求职者比例来看，都是自1991年开始此项统计以来最严重的。

报告指出：“经济增长不确定性加剧，加之青年(失业率)对经济景气更为敏感，意味着年轻人（就业）前景非常不确定。”

报告并称：“这可能意味着，青年面临困境还会持续好多年。”

国际劳工组织称，基于官方数据，2009年以来全球15-24岁失业人数在7,500万上下徘徊，约占该年龄段人口总数的12.6%。

2008-2009年，无工作的求职者人数较2007年增加了460万人，创2001以来最大增幅。而1997-2007年间，年均增幅不到10万人。

报告中提到了今年西班牙、希腊、意大利与英国等地，年轻人因不满失业和政府削减支出而举行大规模抗议活动。

国际劳工组织称：“一些国家犯罪率上升、吸毒现象增多、子女重新与父母同住、抑郁现象增多，是这代年轻人常见的情况。年轻人对未来感到气馁，这已经是最好的情况。更糟的情况是，一些人变得愤怒而暴力。（完）