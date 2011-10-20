全球青年就业形势严峻--ILO

韩国已公布经济指标--2017/2/7
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% -- -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5% p
路透日内瓦10月19日电---国际劳工组织（ILO）周三称，发达国家失业青年成为“失落的一代”，有的人正沦入犯罪与暴力的深渊，他们的困境可能还要持续多年。
虽然2010年全球15-24岁失业人口同比略回落，且今年可能继续减少，但其中原因很可能是，由于就业形势严峻，很多年轻人干脆放弃求职。
国际劳工组织发布最新《全球青年就业趋势报告》，称在欧美等较富裕国家，2010年青年失业问题，无论从绝对人数，还是占求职者比例来看，都是自1991年开始此项统计以来最严重的。
报告指出：“经济增长不确定性加剧，加之青年(失业率)对经济景气更为敏感，意味着年轻人（就业）前景非常不确定。”
报告并称：“这可能意味着，青年面临困境还会持续好多年。”
国际劳工组织称，基于官方数据，2009年以来全球15-24岁失业人数在7,500万上下徘徊，约占该年龄段人口总数的12.6%。
2008-2009年，无工作的求职者人数较2007年增加了460万人，创2001以来最大增幅。而1997-2007年间，年均增幅不到10万人。
报告中提到了今年西班牙、希腊、意大利与英国等地，年轻人因不满失业和政府削减支出而举行大规模抗议活动。
国际劳工组织称：“一些国家犯罪率上升、吸毒现象增多、子女重新与父母同住、抑郁现象增多，是这代年轻人常见的情况。年轻人对未来感到气馁，这已经是最好的情况。更糟的情况是，一些人变得愤怒而暴力。（完）
编译：张敏 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% -- -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 +0.3% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.5% p +1
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)