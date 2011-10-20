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债券 | 2011年 10月 20日 星期四 16:29 BJT

〔标题新闻〕意大利9月同非欧盟国家贸易赤字为14.55亿欧元,低于去年同期的30.83亿--ISTAT

注:ISTAT为意大利官方统计机构的简称

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