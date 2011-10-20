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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 16:35 BJT

〔金属期市〕沪铜重挫6%跌停作收,受欧美经济疑虑拖累

路透上海10月20日电---上海期铜周四以重挫6%跌停作收,伦敦铜价亦连续第四个交易日下滑,因市场愈发担忧,欧元区和美国经济放缓或损及工业金属需求.

市场本周稍早的乐观情绪瓦解,因法国总统萨科奇周三表示,法国和德国对于如何增强欧元区纾困基金效力的看法存在分歧.

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