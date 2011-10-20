东京国际电影节周六开幕 希望为灾民加油鼓劲

台湾汇市：外资买汇稍强令台币回贬至31大关附近，股市维稳
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月20日电---第24届东京国际电影节将于周六开幕，来自世界各地的众多影片将纷纷亮相。不过，展示3月强震及海啸过後日本奋力抗争的真实生活，可能成为本届电影节的最大主题。
发生3月灾难後，整个日本进入由奢从简的“自肃（jishuku）”期，许多活动赛事相继取消。鉴于此，电影节主办方一度曾考虑是否要停办此次活动。此外，福岛核电站危机也导致外国游客锐减。
东京国际电影节主席依田巽（Tom Yoda）在采访时告诉路透，主办方最终还是决定如期举办，向世界展示日本人的力量。
“我们存在一些让人相信东京是安全的困难，但我认为我们已经克服了这样的问题。”
他指出，事实上，来自76个国家的共近1,000部电影作品入围本届电影节，比去年入围数量高出17%，参加电影节交易环节的人数也比去年多了10%，所有展位已被预订一空。
导演安德森执导的3D动作片《三个火枪手》和成龙主演的《辛亥革命》将双双作为本届电影节揭幕影片。
本届电影节还将在遭遇海啸重创的仙台举行为期一天的新片展映，同时还将放映《东京流浪者》、《快到极限的女人们》等反映灾区生活的影片。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)