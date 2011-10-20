《中国新债预测》国开行10年固息债利率预测均值4.42%,需求向好

* 招标品种: 国开行10年期固息金融债
* 招标金额: 不超过200亿元
* 招标时间: 周五(21日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测均值: 4.42%
* 预测区间: 4.37%-4.50%
路透北京10月20日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周五将招标发行10年期固息债.路透调查显示,近期市场做多力量较强,该期新债或延续周四进出口行新债招标情况,市场需求较好,利率市场预测均值为4.42%,低于二级市场水平,
"债市做多这股劲还挺猛的,国内流动性比较宽松,内外环境也让机构赌政策放松,"北京一国有银行交易员称,"大家对明年经济也不怎麽看好,後期这类债供应也会少,从二级买大量会很费劲,所以现在大家可能会建些仓."
他对本期新债的利率预期在4.40%附近.但同时指出,4.4%的收益水平,从长期持有的角度看价值尚可,但不能排除其短期利率向上调整的可能性.
华南地区一大型银行交易员亦表示,近期政策性金融债收益率"掉太狠".10年债期限较长,若短期内收益率反转,4.5%以下的利率还是存在风险;其也认为该期新债结果会在4.4%左右,这个水平他们只会选择标配.
进出口银行周四招标的两期固息金融债,中标利率均远低于此前市场预期."十一"国庆长假後,债市持续显暖;而周四稍早央行公开市场三年期央票发行利率意外下调,更进一步触发机构做多热情,两期债首场认购倍数均近2.4倍.[ID:nCN1164050]
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,10年期固息政策金融债最新收益率报4.5429%;二级市场上,剩馀期限约9.81年的国开行固息债110244券最新双边报价CN110244=CFXM在4.48%/4.38%.
该期债为国开行今年第58期金融债.具体条款如下:
第58期
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招标总量 不超过200亿元
期限/计息方式 10年/固息
招标时间 10月21日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 10月26日
起息日 10月26日
分销期 10月24日-10月26日
上市日 11月1日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良