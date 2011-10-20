〔标题新闻〕英国9月抵押贷款总额为129亿英镑,较上年同期增长4%,第三季为386亿英镑--CML

修正-路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC(1月19日)

路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。