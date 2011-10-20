〔全球金融〕全球监管机构将加大对高频交易的监管

修正-路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC(1月19日)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
路透伦敦10月20日电---全球监管机构周四公布更好指导自动交易的指导原则,同时称鲜有证据显示有合理理由控制高频交易.
20国集团领导人去年11月呼吁国际证监会组织(IOSCO, International Organisation of Securities Commissions)减少交易科技进步带来的风险.
2010年5月华尔街发生的闪电崩盘,震惊小投资者,并为监管敲响警钟,从而引发对高频交易以及其所用算法的政治关注.
IOSCO建议停止一些高频交易公司此前担忧的严厉措施,如对算法进行强制性测试,称数据不足.
IOSCO称,当前的事件不能证明高频交易对流动性施以负面影响.
不过IOSCO称,提交大量买卖单,以及在多出地点交易的做法,对主管当局提出重大挑战.
IOSCO的建议重点是加大对高频交易的监管,而非限制.其组织成员将立刻实施.
IOSCO还要求交易场所能够快速停止交易,以避免闪电崩盘,另外还要控制可以通过其系统直接准入市场的客户.(完)
--编译 田建华;审校
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 13,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/8 14 2.40% 150 2017/2/8 28 2.55% 1,100 2017/2/9
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选