朝鲜铀浓缩活动阻碍六方会谈重启

台湾汇市：外资买汇稍强令台币回贬至31大关附近，股市维稳
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔10月20日电---韩国周四称，朝鲜进行铀浓缩的挑釁立场，是朝核问题六方会谈重启的最大障碍。
美国和朝鲜官员下周将在日内瓦举行第二轮对话，朝鲜铀浓缩将是首要议题。
六方会谈希望以对朝经济援助为条件，换取朝鲜去核化。朝鲜据信已生产了足够制造十枚原子弹的核材料。
朝鲜去年对外公布铀浓缩设施，除了钸项目外，又增加了一种制造原子弹的途径，朝鲜称其铀浓缩是用于和平目的。
朝鲜称，铀浓缩不属于此前六方会谈讨论范畴。
2005年9月达成六方会谈协议并未具体涉及铀浓缩，仅指出，朝鲜必须停止所有核活动。
韩国外长金星焕（Kim Sung-hwan）在首尔表示：“‘所有核活动’自然包括铀浓缩项目，但朝鲜不这麽认为。所以在未来谈判中，我们将明确，铀浓缩包含在内。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)