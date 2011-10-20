朝鲜铀浓缩活动阻碍六方会谈重启

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔10月20日电---韩国周四称，朝鲜进行铀浓缩的挑釁立场，是朝核问题六方会谈重启的最大障碍。

美国和朝鲜官员下周将在日内瓦举行第二轮对话，朝鲜铀浓缩将是首要议题。

六方会谈希望以对朝经济援助为条件，换取朝鲜去核化。朝鲜据信已生产了足够制造十枚原子弹的核材料。

朝鲜去年对外公布铀浓缩设施，除了钸项目外，又增加了一种制造原子弹的途径，朝鲜称其铀浓缩是用于和平目的。

朝鲜称，铀浓缩不属于此前六方会谈讨论范畴。

2005年9月达成六方会谈协议并未具体涉及铀浓缩，仅指出，朝鲜必须停止所有核活动。

韩国外长金星焕（Kim Sung-hwan）在首尔表示：“‘所有核活动’自然包括铀浓缩项目，但朝鲜不这麽认为。所以在未来谈判中，我们将明确，铀浓缩包含在内。”（完）