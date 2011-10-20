版本:
中国
债券 | 2011年 10月 20日 星期四 17:20 BJT

〔标题新闻〕法国标售27.75亿欧元2013年9月到期BTAn公债,平均得标利率1.31%,投标倍数2.045

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nTAR01189]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐