中国要求菲律宾尽快归还中方小艇

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月20日电---中国外交部周四要求菲律宾尽快归还在南沙海域正常作业时失去控制的中方小艇。

外交部发言人姜瑜在例行记者会上称，“中国渔民在世代作业的传统渔场捕鱼作业完全正当。菲方行为损害了中国渔民的合法权益。”

“中方已向菲方表明立场，要求菲方尽快无条件归还中方小艇，妥善处理有关问题。”

菲律宾方面周三称，一艘中国渔船闯入菲律宾海域，後来菲律宾海军巡逻舰与这艘渔船拖曳的一艘小船“意外”相撞。

菲律宾外交部长罗萨里奥表示，菲政府不会向中方道歉。

姜瑜在记者会上强调，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。（完）