〔欧洲政经〕欧元区可能寻求立法阻止评级机构对危机国家调整评等

修正-路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC(1月19日)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
路透布鲁塞尔10月20日电---欧盟一官员周四表示,欧盟执委会将寻求获得阻止公布那些需要金援国家债信评级的权力.
该议案若得到通过,将会是针对评级机构出台的最激进措施,德法两国对评级机构的不满情绪.本周穆迪警告法国可能失去顶级债信评等.
"选项之一是欧洲证券和市场管理局在特定情况下,暂时阻止公布主权债信评级的可能性."该官员称.
欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)提出了这项议案,未来还将需要得到欧盟成员国以及欧洲议会的批准以生效.
该议案中表明,如果评级机构观点可能扰乱市场,ESMA将有权迫使其保持沉默.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 13,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/8 14 2.40% 150 2017/2/8 28 2.55% 1,100 2017/2/9
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