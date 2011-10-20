〔欧洲政经〕欧元区可能寻求立法阻止评级机构对危机国家调整评等

路透布鲁塞尔10月20日电---欧盟一官员周四表示,欧盟执委会将寻求获得阻止公布那些需要金援国家债信评级的权力.

该议案若得到通过,将会是针对评级机构出台的最激进措施,德法两国对评级机构的不满情绪.本周穆迪警告法国可能失去顶级债信评等.

"选项之一是欧洲证券和市场管理局在特定情况下,暂时阻止公布主权债信评级的可能性."该官员称.

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)提出了这项议案,未来还将需要得到欧盟成员国以及欧洲议会的批准以生效.

该议案中表明,如果评级机构观点可能扰乱市场,ESMA将有权迫使其保持沉默.(完)