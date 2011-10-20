〔东南亚股市〕受欧债危机隐忧打压多数收跌,洪水担忧打压泰股重挫

路透曼谷10月20日电---周四东南亚股市挫跌,因在周日欧盟峰会前,投资者全线削减风险资产.洪灾担忧打压泰国股市至近两周最低.
该地区一直走势震荡,市场担忧欧洲解决债务危机措施的进展.市场人士看似对于欧债危机的消息小心审慎,且快速了结获利,不过多数仍在场边观望.
新加坡股市.FTSTI收低近1%,马来西亚股市.KLSE下跌0.6%,两者均跌至约一周低点附近.印尼股市.JKSE和菲律宾股市.PSI结束周三的反弹,分别收低1.7%和0.6%.
印尼Samuel Sekuritas公司分析师Adrianus Bias称,卖盘是由外部因素引发的,其预计印尼指标股指近期在3,570至3,770之间震荡.周四印尼股市收报3,622.78点.
其称,"市场依旧担忧欧洲,而国内也没有特别的利好消息.银行和水泥股修正,是因为在过去一个月强力上涨後遭遇获利了结."
菲律宾股市收盘後.菲律宾央行公布,维持指标利率在4.5%不变,符合路透调查预估.[ID:nCN1164186]
越南股市在连跌三日後,收高0.6%.
泰国股市.SETI收低3.1%,一度暴跌3.8%,创近两周最低.洪水风险引发全线抛售,银行和地产股受冲击严重.
1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2694.01 -26.20 -0.96 -15.55 3190.04
马来西亚 .KLSE 1441.18 -9.07 -0.63 -5.12 1518.91
泰国 .SETI 909.10 -29.09 -3.10 -11.97 1032.76
印尼 .JKSE 3622.78 -62.53 -1.70 -2.18 3703.51
菲律宾 .PSI 4170.57 -22.98 -0.55 -0.73 4201.14
越南 .VNI 403.73 2.58 +0.64 -16.70 484.66
--------------------------------------------------------------(完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫